2019-07-27T12:37:41+03:00
Общество

Какая погода будет в Удмуртии в выходные

В воскресенье ждем похолодания
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии в выходные придут дожди. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В субботу, 27 июля, дожди будут кратковременными и больше вероятны по северу республики. Температура днем +25…+27 градусов, ночью +14…+17 градусов.

В воскресенье, 28 июля, из-за холодного арктического воздуха ожидается похолодание. Днем температура поднимется не выше +16…+18 градусов, ночью понизится до +5…+8 градусов.

В понедельник, 30 июля, ожидается температура днем не выше +10…+15 градусов. Также пройдут дожди.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Любите смотреть детективы? А вот следователи Удмуртии проанализировали и рассказали, насколько правдивый сюжет в известных сериалах.

- Какое наказание назначили мошеннице, которая обманным путем получила маткапитал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт
Мошенницу из Удмуртии осудили за получение маткапитала обманным путем
В результате столкновения двух машин в Удмуртии погибли два человека
В Удмуртии организовано 25 мест для купания
Кто имеет право устанавливать газовые счетчики в Ижевске?
В реке Чепца в Удмуртии утонул еще один мужчина
В Ижевске продолжается благоустройство «Тропы здоровья»
Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии
Детский сад №63 в Ижевске открыли после ремонта
Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Ижевске, отправили в колонию
Министр культуры Удмуртии: «Проект сноса здания театра Короленко будет готов в ближайшее время»
Массовое ДТП на улице Союзной в Ижевске: пять машин и четверо пострадавших
Повысят ли тарифы на холодную воду в Ижевске до 30%
На фан-зоне в Ижевске 26 июля состоится кинопоказ под отрытым небом
В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди
Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд
Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске
Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске