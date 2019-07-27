Какая погода будет в Удмуртии в выходные
В Удмуртии в выходные придут дожди. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В субботу, 27 июля, дожди будут кратковременными и больше вероятны по северу республики. Температура днем +25…+27 градусов, ночью +14…+17 градусов.
В воскресенье, 28 июля, из-за холодного арктического воздуха ожидается похолодание. Днем температура поднимется не выше +16…+18 градусов, ночью понизится до +5…+8 градусов.
В понедельник, 30 июля, ожидается температура днем не выше +10…+15 градусов. Также пройдут дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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