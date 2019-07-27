2019-07-27T16:21:21+03:00
Происшествия

Пожар в Ижевске: на улице Ленина горят два дома

Пострадавших нет
Алексей ИвановДарья ПОРСЕВА
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Фото: Иванов АлексейФото: Иванов Алексей
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В Ижевске, 27 июля, в субботу около 17:00 на улице Ленина произошел пожар. Как сообщают очевидцы, горит два дома – один жилой, другой нет.

На месте происшествия работают спасательные службы. Все обстоятельства устанавливаются. Также сообщается, что пострадавших в пожаре нет.

При это спецтехника заняла правую полосу улицы Ленин, водителей просят быть внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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