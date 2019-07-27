Граффити с изображением рэп-исполнителем Децлом в Ижевске вновь испортили

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-27T15:43:29+03:00

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В Ижевске вандалы вновь испортили граффити с изображением рэп-исполнителя Децла. Портрет нарисовали с тора дома №275 НА УЛИЦЕ Карла Маркса.

– Реп это не музыка. Репер не музыкант. Мы не вандалы, – написали они (орфография и пунктуация сохранена). Написали на стене с изображением Кирилла Толмацкого.

Фото: "Злой ижевчанин", Виктория Соляных

Напомним, ранее почти такая же надпись появилась 4 июля. После этого художники отмыли ненавистные слова.

Кирилл Толмацкий скончался в одном из клубов Ижевска в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления на частной вечеринке. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Следов наркотиков в его крови обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU