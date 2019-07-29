Парусная регата и шествие моряков: как в Ижевске отметили День ВМФ

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-29T10:13:44+03:00

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В Ижевске 28 июля прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города

По традиции мероприятия начались с митинга и возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Также юных ижевчан посвятили в юнги.

Далее колонна моряков прошла по улицам до Набережной Ижевского пруда, где состоялось торжественное построение. После этого состоялся праздничный концерт.

Фото: Сергей Грачев

- Я хожу на праздник с 1995 года, - делится впечатлениями Александр Утробин, - У нас постоянная команда, встречаемся здесь каждый год. Привозим друзей, которые, в силу здоровья, сами добраться не могут. Мы моряки стараемся поддерживать друг друга.

Фото: пресс-служба администрации города

Впервые в акватории Ижевского пруда прошла Парусная регата: шесть яхтсменов города сразились за звание лучшего. Также состоялись традиционные соревнования по гребным гонкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU