Парусная регата и шествие моряков: как в Ижевске отметили День ВМФ
В Ижевске 28 июля прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации города
По традиции мероприятия начались с митинга и возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Также юных ижевчан посвятили в юнги.
Далее колонна моряков прошла по улицам до Набережной Ижевского пруда, где состоялось торжественное построение. После этого состоялся праздничный концерт.
Фото: Сергей Грачев
- Я хожу на праздник с 1995 года, - делится впечатлениями Александр Утробин, - У нас постоянная команда, встречаемся здесь каждый год. Привозим друзей, которые, в силу здоровья, сами добраться не могут. Мы моряки стараемся поддерживать друг друга.
Фото: пресс-служба администрации города
Впервые в акватории Ижевского пруда прошла Парусная регата: шесть яхтсменов города сразились за звание лучшего. Также состоялись традиционные соревнования по гребным гонкам.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сотрудник УФСИН проносил в колонию телефоны за взятки. Какое наказание ему грозит.
- В Ижевске активизировались вандалы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»