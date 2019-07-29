Сотрудник УФСИН по Удмуртии проносил в колонию телефоны за взятки
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника УФСИН по республике, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Молодой человек работал в одной из исправительных колоний в Удмуртии. Во время службы он за взятки проносит на территорию учреждения и передавал одному из осужденных мобильные телефоны. В итоге было изъято восемь телефонов, сумма взяток превысила 10 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
В квартире подозреваемого проведен обыск, допрашиваются свидетели. На данный момент молодой человек находится под домашним арестом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет лишения свободы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Ижевске активизировались вандалы.
- Крупную партию наркотиков изъяли в Ижевске.
- Узнали, когда приведут в порядок пешеходную дорожку на Магистральной.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»