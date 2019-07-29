СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-29T10:14:52+03:00

Они не хотели раскрывать преступление

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Полицейские из Удмуртии пытались скрыть тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В один из отделов полиции Ижевска поступило сообщение об избиении гражданина с применением оружия, в результате чего он полностью лишился зрения на один глаз. Не желая принимать меры по этому факту, сотрудники внесли в объяснение пострадавшего заведомо недостоверные сведения о некриминальном характере травмы и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает ведомство.

Только после отмены прокурором незаконного постановления и возбуждения уголовного дела, стали приниматься меры по установлению виновных лиц.

Оперативное сопровождение по выявлению факта укрывательства осуществлялось сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по республике, - отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

На данный момент материалы по факту злоупотребления сотрудниками полиции своими должностными полномочиями направлены в следственный орган.

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ИСТОЧНИК KP.RU