Для студентов техникумов и колледжей в Удмуртии будут проводить «Уроки трезвости»
В Удмуртии для студентов техникумов и колледжей будут проводить «Уроки трезвости». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Сегодня крайне важна адресная, понятная, правильно упакованная профилактическая работа с подрастающим поколением. Такая важная работа направлена на защиту здоровья граждан, в первую очередь молодежи, на сохранение и приумножение человеческого капитала, что напрямую связано как с целями и задачами национальных проектов, которые реализуются в республике, так и задачами Года здоровья в Удмуртии 2019, - поделился замкоординатора регионального проектного офиса Кирилл Акимов.
Видеоматериалы о здоровом образе жизни смогут посмотреть более 24 тысяч студентов. Уроки начнут проводить с 1 октября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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