2019-07-29T12:34:14+03:00
Общество

С 30 июля горячую воду отключат в Индустриальном и Октябрьском районах Ижевска

Пройдет очередной этап гидравлических испытаний
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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С 30 июля в Ижевске пройдет очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Для подготовки к отопительному сезону проверят трубы в некоторых домах в Индустриальном и Октябрьском районах. Так, с 30 июля по 13 августа горячей воды не будет в домах: 10 лет Октября 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

- Буммашевская 5, 11, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23;

- Дзержинского 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 22а;

- Майская 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51;

- Удмуртская 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;

-Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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