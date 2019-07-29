2019-07-29T11:46:36+03:00
Происшествия

Водитель, улетевший в кювет на трассе Удмуртии, скончался

ДТП произошло 27 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 14 километре автодороги «Можга-Бемыж» Можгинского района около 01:00 произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

По информации УГИБДД, 21-летний молодой человек за рулем «Лады-Приоры» не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего машина перевернулась.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Всего за выходные произошло 20 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 35 получили травмы, 11 из них дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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