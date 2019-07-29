На реке в Удмуртии утонул 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-29T14:14:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления 5-летнего ребенка на реке у деревни Селычка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 27 июля пятеро взрослых и семь несовершеннолетних детей приехали отдыхать на берег в Якшур-Бодьинском районе. В компании была женщина с пятилетним сыном. Пока женщина и еще несколько взрослых были в лесу, ее ребенок утонул. Тело обнаружили спасатели через несколько часов, - сообщает ведомство.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В МЧС по Удмуртии рассказали, где в Удмуртии можно купаться.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне в ночь на 27 июля.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU