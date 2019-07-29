На реке в Удмуртии утонул 5-летний ребенок
Следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления 5-летнего ребенка на реке у деревни Селычка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 27 июля пятеро взрослых и семь несовершеннолетних детей приехали отдыхать на берег в Якшур-Бодьинском районе. В компании была женщина с пятилетним сыном. Пока женщина и еще несколько взрослых были в лесу, ее ребенок утонул. Тело обнаружили спасатели через несколько часов, - сообщает ведомство.
В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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