2019-07-29T16:15:27+03:00
Общество

Глава Ижевске прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне

Жители города жаловались, что ночью громко играла музыка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне в ночь на 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- От горожан поступило много жалоб о том, что ночью с фан-зоны доносилась громкая музыка. Особый дискомфорт испытали жители Ленинского района. По данному случаю в отношении руководства парков будет проведена проверка. Как глава города, могу заверить горожан, что таких случаев, когда мероприятия на фан-зоне мешают отдыху в ночное время, больше не повторится, - пояснил Олег Николаевич.

Ранее администрация АО «Летний сад» сообщала, что организатора мероприятия предупреждали об ответственности за нарушение закона о тишине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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