Какая погода ждет ижевчан на неделе
В Ижевск пришла по-настоящему осенняя погода. На неделе синоптики ижевчанам не обещают тепла - средняя температура воздуха будет +15 градусов днем и +9 градусов ночью.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 30 июля, во вторник, температура днем +12…+13 градусов, ночью +7…+8 градусов, дожди в течение всего дня.
31 июля, в среду, температура днем +14…+16 градусов, ночью +9…+10 градусов, дождь.
1 августа, в четверг, температура днем +13…+16 градусов, ночью +9 градусов, дождь.
2 августа, в пятницу, температура днем +13…+15 градусов, ночью +12 градусов, сильный дождь.
3 августа, в субботу, днем +15 градусов, ночью +10…+11 градусов, дождь.
4 августа, в воскресенье, днем +16…+17 градусов, ночью +11…+12 градусов, весь день небольшой дождь.
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- Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне в ночь на 27 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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