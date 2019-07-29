Какая погода ждет ижевчан на неделе

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-29T16:17:44+03:00

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В Ижевск пришла по-настоящему осенняя погода. На неделе синоптики ижевчанам не обещают тепла - средняя температура воздуха будет +15 градусов днем и +9 градусов ночью.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 30 июля, во вторник, температура днем +12…+13 градусов, ночью +7…+8 градусов, дожди в течение всего дня.

31 июля, в среду, температура днем +14…+16 градусов, ночью +9…+10 градусов, дождь.

1 августа, в четверг, температура днем +13…+16 градусов, ночью +9 градусов, дождь.

2 августа, в пятницу, температура днем +13…+15 градусов, ночью +12 градусов, сильный дождь.

3 августа, в субботу, днем +15 градусов, ночью +10…+11 градусов, дождь.

4 августа, в воскресенье, днем +16…+17 градусов, ночью +11…+12 градусов, весь день небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне в ночь на 27 июля.

- Кастрюли и чайнички... В некоторых домах вновь отключат горячую воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU