Фасады трех домов в Ижевске будут отремонтированы к 100-летию М.Т. Калашникова

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-29T19:01:29+03:00

Один из них является объектом культурного наследия

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В Ижевске к 100-летию М.Т. Калашникова отремонтируют фасады трех домов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Это будут дома №№190 и 198 по улице Пушкинской и дом №46 по улице Лихвинцева. При этом дом №198 по Пушкинской является объектом культурного наследия, поэтому на его реставрацию потребуется проект.

- Сегодня приступают к ремонту дома 190. Здесь уже возводятся строительные леса. По всем трём объектам для строителей установлен срок - 19 сентября, когда город будет отмечать День оружейника, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Ремонт оставшихся фасадов будет возможен при определи источника финансирования. При этом глава города подчеркнул, что расходовать бюджетные средства на эти цели не планируется, так как это многоквартирные жилые дома, речь может идти только о средствах инвесторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU