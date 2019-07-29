Спортсмен из Удмуртии занял первое место в крупнейшей квадрогонке России Can-Am X Race 2019

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-29T19:05:36+03:00

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С 26 по 28 июля в Карелии прошел второй этап крупнейшей гонки России Can-Am X Race 2019. Команда гонщиков из Удмуртии завоевала две награды. Об этом сообщается на сайте гонки.

В категории SSV Sport первое место занял экипаж из Воткинска, такой результат сможет повлиять на победу во всей серии гонок в данной категории.

В категории SSV Standard команда из Ижевска заняла третье место.

За два дня участники проехали шесть участков общей протяжённостью 442,2 км по каменистым, рельефным и лесным дорожкам.

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2019 Can-Am X Race: первый раз в Карелии.Квадросерия Can-Am - это как один любимый длинный сериал, который можно смотреть как с самого начала (и он при это совсем не надоест), а можно подключиться в середине и через короткий промежуток времени уже знать всех действующих лиц) Тут тебе всё и сразу: драма, мелодрама, гонки, снова гонки, а какие у нас бывают лирические комедии) Впереди 2 серия 10 сезона квадросерии Can-Am Запайтесь попкорном, или что вы там особенно любите) 2 этап Can-Am X Race 2019 26-28 июля республика Карелия #canamxrace #canam #brp

ИСТОЧНИК KP.RU