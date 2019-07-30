Что будут делать в Удмуртском музее ИЗО

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-30T10:06:21+03:00

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В Удмуртском музее изобразительных искусств пройдет ремонт выставочного зала. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

- В учреждении будет произведён ремонт крыши и электропроводки, замена окон. В обновленном зале гости смогут увидеть картины удмуртских художников, посетить творческие вечера, - написал министр.

Также Владимир Соловьев сообщил, что в Республиканском доме народного творчества идет подготовка к отопительному сезону. При этом в здании заменят витражи, купят циркулярные насосы для отопления и промоют систему.

Решением Правительства Удмуртии на подготовительные работы к отопительному сезону выделена общая сумма 4460,4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU