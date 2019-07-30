2019-07-30T08:48:57+03:00
Происшествия

Уроженку Ижевска доставили в больницу в тяжелом состоянии из московского отеля

На данный момент состояние девушки оценивается как тяжелое
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ren.tv/novostiФото: ren.tv/novosti
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20-летнюю уроженку Ижевска доставили в больницу в тяжелом состоянии из московского отеля. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

- По предварительным данным девушка отравилась неизвестными веществами. Сейчас проводится проверка, сотрудники отеля не смогли объяснить, по какой причине потерпевшей стало плохо, - говорится в сообщении.

Анкеты, где написано, что она родом из Ижевска, есть на нескольких сайтах знакомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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