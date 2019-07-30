30-летний житель Удмуртии обвиняется в покушении на убийство, разбое и угоне машины

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-30T12:56:49+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Завьяловского района. Его обвиняют в покушении на убийство, разбое и угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Обвиняемый не так давно освободился из тюрьмы, нигде не работал и жил за счет матери, которая была знахаркой. 28 марта 32-летняя потерпевшая приехала к матери обвиняемого «снимать порчу». Когда она выходила после сеанса, обвиняемый напал на нее сзади и ударил несколько раз по голове молотком. Затем он затащил женщину в гараж, где стал душить, с требованиями денег. После этого он забрал у потерпевшей ключи от машины «Мерседес» забрал оттуда деньги и уехал на нем, - сообщает ведомство.

Позже машину нашли на обочине недалеко от одного из гаражных кооперативов в Завьяловском районе. Женщину обнаружили в гараже родственники обвиняемого, благодаря вовремя оказанной медпомощи, она осталась жива, но стала инвалидом.

На следующий день злоумышленника задержали , по заключению судебно-психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU