Череп и кости человека нашли в Удмуртии при проведении земляных работ

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-30T12:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сарапуле (Удмуртия) при проведении земляных работ были обнаружены части человеческого скелета – череп и две берцовые кости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Кости нашли 29 июля рабочие, которые вели земляные работы в рамках газификации. На данный момент проводится доследсвенная проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, назначены экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сколько стоит минимальный набор продуктов в Удмуртии?

- Что будут делать в Удмуртском музее ИЗО?

- Уроженка Ижевска оказалась в московской больнице в тяжелом состоянии. Что же с ней произошло.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU