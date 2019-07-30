2019-07-30T12:48:54+03:00
Происшествия

Череп и кости человека нашли в Удмуртии при проведении земляных работ

Проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Сарапуле (Удмуртия) при проведении земляных работ были обнаружены части человеческого скелета – череп и две берцовые кости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Кости нашли 29 июля рабочие, которые вели земляные работы в рамках газификации. На данный момент проводится доследсвенная проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, назначены экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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