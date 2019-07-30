2019-07-30T13:40:59+03:00
Происшествия

Бойцы Росгвардии в Ижевске спасли 9-летнюю девочку из пожара

Она находилась на девятом этаже
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Росгвардии УдмуртииФото: пресс-служба Росгвардии Удмуртии
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Сотрудники Росгвардии Удмуртии спасли 9-летнюю девочку из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- К патрулировавшим сотрудникам обратился ижевчанин он рассказал, что двор дома №56 по улице 40 лет Победы задымлен. Когда бойцы приехали по адресу они увидели, что из окна квартиры на восьмом этаже идет черный дым. Они вызвали пожарный расчет и приступили к эвакуации жильцов. После этого к бойцам подошла женщина и сказала, что ее дочь осталась дома на девятом этаже, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Росгвардии Удмуртии

Фото: пресс-служба Росгвардии Удмуртии

Боец Росгвардии сообщил сотруднику МЧС о ребенке и вместе с ним пошел в квартиру. После обнаружения ребенка на нее надели кислородную маску и эвакуировали. При пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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