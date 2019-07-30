Начало очередного этапа гидравлических испытаний в Ижевске переносится на 2 августа

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-30T15:38:35+03:00

По плану этап должен был начаться 31 июля

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В Ижевске начало очередного этапа гидравлических испытаний переносится с 31 июля на 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, в период со 2 по 13 августа отключат горячую воду в домах по адресам: 50 лет Пионерии 18, 20;

- В.Сивкова 259а, 265а;

- К.Маркса 263, 265, 267, 269, 271, 270, 272, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 283а, 285, 287, 288а, 289, 291, 300, 300а, 302, 302а, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427;

- Кирова 17, 104, 105, 106, 106в, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 111б, 112, 112а, 113, 114;

- М.Горького 79, 90, 150, 152, 154, 156, 156а, 156б, 158, 158в, 160, 161, 162, 164, 166, 177а, 220, 222;

- Милиционная 3, 4, 5, 14, 17/1, 103, 110;

- Родниковая 49, 51, 56, 58, 62, 64, 60;

- Пушкинская 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

- пер.Широкий 277.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU