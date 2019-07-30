Осторожно, слишком мило! Опубликованы кадры с тренировки юных хоккеистов Удмуртии
Слишком милое видео появилось в одной из групп. На кадрах видно, как маленькие мальчишки лет 5-6 из Удмуртии проводят тренировку по хоккею.
Как сообщается в группе «Можга сегодня», юные хоккеисты начинают заниматься в 4 с половиной года, а уже в 5 лет уверенно стоят на коньках, владеют клюшкой и забивают голы.
Кстати, у малышей совсем не детское расписание – они тренируются пять раз в неделю: три раза на льду и два раза проводится общая физподготовка.
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Слишком милое видео: как проходит тренировка у юных хоккеистов в Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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