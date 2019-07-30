Местами по Удмуртии 30 июля ожидаются грозы с усилением ветра

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-30T16:32:51+03:00

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Местами по Удмуртии в ближайший час с сохранением до конца суток ожидается усиление ветра и грозы. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

В последний день июля погода нам не подарит подарок – теплее не станет. 31 июля по прогнозам температура днем +15 градусов, дождь, ночью +10…+11 градусов, небольшой дождь.

Подробный прогноз на вторую половину недели смотрите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU