В Ижевске разыскивают 18-летнего молодого человека

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-30T15:59:52+03:00

28 июля он ушел из 1 РКБ и больше не связывался с родными

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В Ижевске разыскивают 18-летнего Емелина Павла Григорьевича. 27 июля он вышел из 1 РКБ по улице Воткинское шоссе 57 и больше не связывался с родными. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие.

Был одет в темную спортивную кофту, футболку-поло, темные спортивные штаны с тремя полосками по бокам, темные кроссовки. Левая рука перебинтована.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавших, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU