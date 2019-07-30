«Следы окурков и резаные раны»: над щенком издевалась пьяная компания из Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-30T17:42:34+03:00

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В Удмуртии очевидцы наблюдали, как пьяная компания издевалась над щенком. Остается гадать, что управляло людьми.

- Сколько издевались над щенком, мы не знаем. Следы окурков и резаные раны, щенка поджигали и издевались по полной программе. Сколько выпало на долю этой малышки! Спасибо доброй женщине, которая проходила мимо и вырвала из рук живодеров щенка. На ночь Умку приютили в Сарапуле. Всю ночь ей было не до сна, она не понимала за что и почему ей выпала эта страшная участь, - рассказывает Елена.

Сейчас нужно обследование, квалифицированное лечение и срочная помощь. Помощь, от которой зависит жизнь Умки. И заживление страшных ран. Щенка привезли в Ижевск, в Ветгоспиталь.

Фото: Четыре лапы г. ИЖЕВСК

Все неравнодушные могут помочь быстрее выздороветь Умке. Сбор на карту Сбербанка 5336690043052614. Также помощь можно будет завезти в клинику «Ветгоспиталь» (Холмогорова, 90) с пометкой «Умке». Актуальна помощь пеленками и хорошим кормом.

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ИСТОЧНИК KP.RU