Очередную «наливайку» закрыли в Ижевске
Еще одну «наливайку» закрыли в Ижевске. На деятельность бара пожаловались жители дома, в котором он находился. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что на первом этаже одного из жилых домов по улице Карла Либкнехта в баре вопреки запретам действующего закона продавали алкоголь ночью. При этом руководитель не имеет медкнижки, трудовой договор с продавцом не заключен, а также нет документации отвечающей за безопасность заведения, - сообщает ведомство.
По результатам проверки прокурором направлено в суд исковое заявление о запрете деятельности организации по продажи алкоголя ночью. На данный момент предприниматель не осуществляет незаконную деятельность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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