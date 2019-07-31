2019-07-31T06:41:44+03:00
Общество

Очередную «наливайку» закрыли в Ижевске

Проверка была проведена по обращению жителей дома
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Еще одну «наливайку» закрыли в Ижевске. На деятельность бара пожаловались жители дома, в котором он находился. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что на первом этаже одного из жилых домов по улице Карла Либкнехта в баре вопреки запретам действующего закона продавали алкоголь ночью. При этом руководитель не имеет медкнижки, трудовой договор с продавцом не заключен, а также нет документации отвечающей за безопасность заведения, - сообщает ведомство.

По результатам проверки прокурором направлено в суд исковое заявление о запрете деятельности организации по продажи алкоголя ночью. На данный момент предприниматель не осуществляет незаконную деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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