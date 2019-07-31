Вывески с историческими названиями улиц появились еще на нескольких домах Ижевска
В Ижевске на нескольких домах появились таблички с историческими названиями улиц. Фотографии опубликовал в соцсети депутат гордумы Ижевска Дмитрий Юданов.
Фото: Дмитрий Юданов
Фото: Дмитрий Юданов
- Хорошо, когда жители знают и помнят историю родного города! Да и гостям столицы Удмуртии будет интересно это узнать, - написал Дмитрий Юданов.
Фото: Дмитрий Юданов
Кстати, первая табличка с надписью «Историческое название до 1918 года – Госпитальная улица» появилась на доме купца Оглоблина, который находится на ул. Красноармейской.
Отметим, что дублирующие таблички со старыми, дореволюционными, названиями должны получить 25 улиц в историческом центре Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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