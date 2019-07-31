2019-07-31T07:07:19+03:00
Общество

Вывески с историческими названиями улиц появились еще на нескольких домах Ижевска

Первая такая табличка появилась в июне
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий ЮдановФото: Дмитрий Юданов
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В Ижевске на нескольких домах появились таблички с историческими названиями улиц. Фотографии опубликовал в соцсети депутат гордумы Ижевска Дмитрий Юданов.

Фото: Дмитрий Юданов

Фото: Дмитрий Юданов

Фото: Дмитрий Юданов

Фото: Дмитрий Юданов

- Хорошо, когда жители знают и помнят историю родного города! Да и гостям столицы Удмуртии будет интересно это узнать, - написал Дмитрий Юданов.

Фото: Дмитрий Юданов

Фото: Дмитрий Юданов

Кстати, первая табличка с надписью «Историческое название до 1918 года – Госпитальная улица» появилась на доме купца Оглоблина, который находится на ул. Красноармейской.

Отметим, что дублирующие таблички со старыми, дореволюционными, названиями должны получить 25 улиц в историческом центре Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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