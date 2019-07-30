СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-30T20:02:23+03:00

А также полезные советы по выбору ранца

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30 июля, во вторник, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждаем со специалистом как подготовить ребенка к школе.

Готовим ребенка к школе: режим дня, использование гаджетов и выбор правильного рюкзака 00:00 00:00

В гостях школьный врач 2 детской больницы Тамара Хакимова. Она даст советы родителям как обустроить ребенку рабочее место, а также как правильно должен сидеть малыш.

Все эти и многие другие полезные советы родителям слушайте в полной записи эфира.

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ИСТОЧНИК KP.RU