2019-07-30T20:02:23+03:00
Общество

Как подготовить ребенка к школе

А также полезные советы по выбору ранца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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30 июля, во вторник, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждаем со специалистом как подготовить ребенка к школе.

Готовим ребенка к школе: режим дня, использование гаджетов и выбор правильного рюкзака

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В гостях школьный врач 2 детской больницы Тамара Хакимова. Она даст советы родителям как обустроить ребенку рабочее место, а также как правильно должен сидеть малыш.

Все эти и многие другие полезные советы родителям слушайте в полной записи эфира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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