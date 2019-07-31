На одной из остановок в Удмуртии появилось необычное объявление

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-31T08:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Можге (Удмуртия) на одной из остановок общественного транспорта появилось необычное объявление. «Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку. И пусть мир станет добрее»: гласит надпись на листке. Фотографию выложили в соцсети.

- Вот такая записочка висит на остановке. И денежки настоящие. Как думаете, кто-нибудь возьмет, - написала Ольга.

Оказалось, сейчас по всей стране проходит флешмоб доброты «Возьми монетку»: в память об умершей от рака 10-летней Соне Рыбиной из Санкт-Петербурга.

Такие добрые объявления появились в Воронеже, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и многих других.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вывески с историческими названиями улиц украсили еще несколько домов в Ижевске.

- "Невозможно было видеть, как котик мучается": историю счастливого спасения котика, читайте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU