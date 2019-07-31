На одной из остановок в Удмуртии появилось необычное объявление
В Можге (Удмуртия) на одной из остановок общественного транспорта появилось необычное объявление. «Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку. И пусть мир станет добрее»: гласит надпись на листке. Фотографию выложили в соцсети.
- Вот такая записочка висит на остановке. И денежки настоящие. Как думаете, кто-нибудь возьмет, - написала Ольга.
Оказалось, сейчас по всей стране проходит флешмоб доброты «Возьми монетку»: в память об умершей от рака 10-летней Соне Рыбиной из Санкт-Петербурга.
Такие добрые объявления появились в Воронеже, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и многих других.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вывески с историческими названиями улиц украсили еще несколько домов в Ижевске.
- "Невозможно было видеть, как котик мучается": историю счастливого спасения котика, читайте на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»