2019-07-31T08:20:11+03:00
Общество

На одной из остановок в Удмуртии появилось необычное объявление

По всей стране проходит флешмоб доброты
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ольга ГуляеваФото: Ольга Гуляева
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В Можге (Удмуртия) на одной из остановок общественного транспорта появилось необычное объявление. «Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку. И пусть мир станет добрее»: гласит надпись на листке. Фотографию выложили в соцсети.

- Вот такая записочка висит на остановке. И денежки настоящие. Как думаете, кто-нибудь возьмет, - написала Ольга.

Оказалось, сейчас по всей стране проходит флешмоб доброты «Возьми монетку»: в память об умершей от рака 10-летней Соне Рыбиной из Санкт-Петербурга.

Такие добрые объявления появились в Воронеже, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и многих других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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