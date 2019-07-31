2019-07-31T11:07:11+03:00
Общество

30 июля в Ижевске состоялся объезд по тротуарам, которые ремонтируют

Строительство некоторых тротуаров стало возможным за счет сокращения чиновников
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске городскими властями проведен объезд по тротуарам, которые еще ремонтируются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В рамках нацпроекта тротуары ремонтируют на улице Фронтовой, по улице Короткова. Также тротуары появятся на улице Репина. А вот строительство тротуара на улице 8 Марта стало возможным за счет сокращения чиновников, - сообщает пресс-служба.

По словам председателя гордумы Олега Гарина, все замечания будут переданы исполнителям для их устранения.

- Вместе с этим смотрим, что предстоит делать дальше, потому как в ремонте сегодня нуждаются порядка 340 городских тротуаров. У меня есть идея - соединить все районы города с набережной, чтобы любой горожанин при желании мог пешком добраться до центра города, - рассказал Олег Гарин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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