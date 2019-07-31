Глава Ижевска показал, как будет выглядеть отремонтированный фасад школы юных летчиков
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев показал, как будет выглядеть обновленный фасад школы юных летчиков. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.
- Ремонтируем перекрытия, коммуникации, отмостку, кабинеты. Таким симпатичным уже в сентябре будет фасад школы, - подписал фотографии Олег Николаевич.
Ремонт школы выполняется на деньги от продажи Ижевских электрических сетей.
Кстати, сейчас собирают деньги на восстановление парашютной вышки, которая находится на территории школы. С нее было совершено 36 тысяч тренировочных прыжков. На восстановление требуется около 1,5 млн рублей. А для тех, кто пожертвует деньги, будет приятный сюрприз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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