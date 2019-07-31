Глава Ижевска показал, как будет выглядеть отремонтированный фасад школы юных летчиков

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-31T08:55:15+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев показал, как будет выглядеть обновленный фасад школы юных летчиков. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

- Ремонтируем перекрытия, коммуникации, отмостку, кабинеты. Таким симпатичным уже в сентябре будет фасад школы, - подписал фотографии Олег Николаевич.

Ремонт школы выполняется на деньги от продажи Ижевских электрических сетей.

Кстати, сейчас собирают деньги на восстановление парашютной вышки, которая находится на территории школы. С нее было совершено 36 тысяч тренировочных прыжков. На восстановление требуется около 1,5 млн рублей. А для тех, кто пожертвует деньги, будет приятный сюрприз.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU