2019-07-31T12:03:00+03:00
Общество

Аэропорт Ижевска отделят от «Ижавиа»

Уставной капитал составит 100 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Аэропорт Ижевска решили отделить от «Ижавиа». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Теперь учредителем АО «Аэропорт Ижевск» будет Минимущества региона, с уставным капиталом 100 тысяч рублей.

Напомним, глава Удмуртии рассказывал о планах по разделению «Ижавиа» в январе 2018 года. После этого разделение планировали осенью 2018 года. А в начале 2019 года гендиректор авиакомпании Александр Синельников говорил, что разделение могут начать в первом квартала 2019 года. В июне 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «Ижавиа» разделят на два юрлица до конца 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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