В аэропорту Ижевска могут снести недостроенный терминал
В ижевском аэропорту могут снести здание терминала. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.
Если примут решение сносить здание, то возможно это произойдет до конца 2018 года. На данный момент еще идет обсуждение о будущем терминала, оно не соответствует современным требованиям, поэтому проще его снести и построить новое.
Напомним, что глава Удмуртии не сдается - он настаивает на том, чтобы аэропорт Ижевска получил статус международного.
А также в правительстве Удмуртии рассказали о планах по реконструкции ижевского аэропорта
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