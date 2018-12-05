2018-12-05T09:24:08+03:00
Общество

В аэропорту Ижевска могут снести недостроенный терминал

Здание не соответствует современным требованиям
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В ижевском аэропорту могут снести здание терминала. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.

Если примут решение сносить здание, то возможно это произойдет до конца 2018 года. На данный момент еще идет обсуждение о будущем терминала, оно не соответствует современным требованиям, поэтому проще его снести и построить новое.

Напомним, что глава Удмуртии не сдается - он настаивает на том, чтобы аэропорт Ижевска получил статус международного.

А также в правительстве Удмуртии рассказали о планах по реконструкции ижевского аэропорта

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