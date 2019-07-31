2019-07-31T12:04:12+03:00
Общество

Начался ремонт на улице Гагарина в Ижевске

Дорожники отремонтируют участок протяженностью 2,4 км
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске начался ремонт на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- Отремонтируют участок от дома №81 до ж/д вокзала, протяженностью 2,4 км. Дорожники планируют выполнить ямочный ремонт, уложить слой асфальтобетона, заменить бордюры, уложить верхний слой. Также планируется благоустройство пешеходной зоны, - сообщает пресс-служба.

Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, деньги, сэкономленные на сокращении чиновников, направили на ремонт тротуаров. С какого начали ремонт и когда закончат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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