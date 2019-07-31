2019-07-31T13:11:59+03:00
Общество

Сильные дожди ожидаются в Удмуртии в ночь на 1 августа

Также синоптики прогнозируют усиление ветра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии ожидаются продолжительные, местами сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

- Дожди пройдут с 19:00 31 июля до 19:00 1 августа. Также синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра днем 1 августа, - говорится в сообщении.

Первый день августа будет прохладнее обычного днем температура +11 градусов, ночью +10…+11 градусов, дожди.

2 августа, в пятницу, днем температура +12…+13 градусов, ночью +11…+13 градусов, дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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