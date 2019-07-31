На перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске нет движения трамваев

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-31T15:07:13+03:00

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В Ижевске 31 июля, в среду, около 13:30 на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Нет движения трамваев №1, 2, 9, 10. Движение организовано:

- 1 маршрут: ул. Московская - ул. К. Маркса - центр;

- 2 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный поселок - ул. Ленина - ул. Промышленная;

- 9 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - Восточный поселок - ул. Ленина - центр - ул. К. Маркса - ул. Московская;

- 10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Ленина - центр - ул. К. Маркса - центр.

На данный момент на участке работают спецслужбы, движение восстановят в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU