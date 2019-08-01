Карла Либкнехта, Ленина, 10 лет Октября: на некоторых улицах Ижевска образовались пробки

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-01T07:52:55+03:00

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В четверг, 1 августа, над Ижевском повисла туча, благодаря которой все утро идет дождь. Это не могло не сказаться на дорожной ситуации. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», затруднено движение на улице Карла Либкнехта (от Горького до Сивкова, при движении на кольцо), Милиционной (при движении на набережную), Ленина (на участках Пушкинская-Коммунаров, Карлутская набережная-Совхозная), 10 лет Октября (в районе перекрестка с Удмуртской).

Кроме того, жители сообщали, что происходят сбои в работе светофоров из-за дождя. Но на данный момент все работает исправно.

Прогнозы синоптиков не утешают – весь день будет идти дождь и до +12 градусов. Осадки не прекратятся до конца недели. Будем готовиться к очередному потопу в городе, как это происходит регулярно.

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ИСТОЧНИК KP.RU