Стадион школы №74 в Ижевске почти готов к сдаче
В Ижевске идут завершающие работы на стадионах школы №74 и гимназии №56. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Глава города Олег Бекмеметьев проверил, как идут работы на стадионах.
- На стадионе у школы №74 уложено поле для игры в мини-футбол с травяным искусственным покрытием и дренажной системой, обустроена круговая беговая дорожка с площадке для игры в волейбол и баскетбол, а также на площадке, где планируют установить силовые тренажеры, - сообщает пресс-служба.
После завершения работ на одном стадионе подрядчик перейдет на другой стадион. В планах на следующий год – строительство стадионов в школах №№ 17,35,42.
Ждет ремонта стадион и в школе №76. Средства на проектно-изыскательские работы уже заложены в городской бюджет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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