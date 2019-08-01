Стадион школы №74 в Ижевске почти готов к сдаче

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-01T08:59:59+03:00

Также завершающие работы идут на стадионе в гимназии №56

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В Ижевске идут завершающие работы на стадионах школы №74 и гимназии №56. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города Олег Бекмеметьев проверил, как идут работы на стадионах.

- На стадионе у школы №74 уложено поле для игры в мини-футбол с травяным искусственным покрытием и дренажной системой, обустроена круговая беговая дорожка с площадке для игры в волейбол и баскетбол, а также на площадке, где планируют установить силовые тренажеры, - сообщает пресс-служба.

После завершения работ на одном стадионе подрядчик перейдет на другой стадион. В планах на следующий год – строительство стадионов в школах №№ 17,35,42.

Ждет ремонта стадион и в школе №76. Средства на проектно-изыскательские работы уже заложены в городской бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU