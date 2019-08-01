В августе в Удмуртию завезут около 2000 вакцин от бешенства

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-01T09:50:35+03:00

А также учреждения, где можно поставить прививку от бешенства

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В Удмуртию в августе поступит около 2000 вакцин от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого замминистра здравоохранения республики Георгия Щербака.

- Ситуаций с заражением бешенством среди населения республики нет, все поставки вакцин от бешенства осуществляются. В частности, порядка 650 доз поступит в больницы Удмуртии в первых числах августа, еще 1500 доз в конце августа и 6700 доз в начале сентября, - пояснил Георгий Щербак.

Прививку своему питомцу можно поставить в любой ветлечебнице Удмуртии. Нужно помнить, что вакцинацию необходимо проводить каждый год.

- Поставить прививку против бешенства для кошек и собак, и даже хорьков можно в государственных ветеринарных лечебницах Удмуртии. Со своим питомцем вы можете обратиться в прививочные кабинеты, расположенные в ветеринарных государственных аптеках Ижевска, - прокомментировал Сергей Сукальский, заместитель начальника БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных».

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- В Удмуртии продолжает расти количество животных заболевших бешенством.

- Правда ли, что в республике не хватает препаратов от бешенства, и как сейчас решается проблема - разбиралась «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU