С начала года в Удмуртии зафиксировано 35 случаев бешенства животных

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-31T11:09:54+03:00

При этом за весь 2018 год было 27 фактов заболевания

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В Удмуртии с начала 2019 года зарегистрировали 35 случаев бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.

Также отмечается, что за весь 2018 год было всего 27 фактов бешенства. В этом году 60% случаев связаны с заболеванием домашних и сельскохозяйственных животных. На долю диких животных пришлось 15 случаев (40%), домашних животных – 19 (57%), крупного рогатого скота – 1 случай (3%).

- Домашние животные в обязательном порядке должны быть привиты против бешенства – это обязанность владельца животного, - говорят в ГУ ветеринарии.

Напомним, правда ли, что в республике не хватает препаратов от бешенства, и как сейчас решается проблема - разбиралась «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU