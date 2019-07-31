2019-07-31T11:09:54+03:00
Общество

С начала года в Удмуртии зафиксировано 35 случаев бешенства животных

При этом за весь 2018 год было 27 фактов заболевания
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии с начала 2019 года зарегистрировали 35 случаев бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.

Также отмечается, что за весь 2018 год было всего 27 фактов бешенства. В этом году 60% случаев связаны с заболеванием домашних и сельскохозяйственных животных. На долю диких животных пришлось 15 случаев (40%), домашних животных – 19 (57%), крупного рогатого скота – 1 случай (3%).

- Домашние животные в обязательном порядке должны быть привиты против бешенства – это обязанность владельца животного, - говорят в ГУ ветеринарии.

Напомним, правда ли, что в республике не хватает препаратов от бешенства, и как сейчас решается проблема - разбиралась «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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