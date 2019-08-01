В школах Ижевска появятся 24 дополнительных кабинета
В 12 ижевских школах появятся 24 дополнительных класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В школы в этом году пойдет около 10 тысяч детей и с целью обеспечения их всех местами из городского бюджета выделили около 6 млн рублей.
- Мы посмотрели все возможности, все ресурсы и приняли решение перепрофилировать два кабинета иностранных языков под большую мастерскую, которая отвечает всем требованиям. А бывшие мастерские станут после ремонта кабинетами для начальной школы,- рассказала Надежда Онищенко, директор школы №74.
По словам главы города Олега Бекмеметьева, в условиях нехватки классов и мест в школах программа перепрофилирования классов будет продолжаться. Это, с одной стороны, увеличение площадей, с другой стороны, - техническое перевооружение учебного пространства, когда делается косметический ремонт помещений, устанавливается новая мебель и оборудование.
Для подготовки школ к новому учебному году в общем выделено более 143 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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