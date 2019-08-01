2019-08-01T13:41:27+03:00
Общество

В школах Ижевска появятся 24 дополнительных кабинета

В 2019 году на новые классы выделено около 6 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 12 ижевских школах появятся 24 дополнительных класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В школы в этом году пойдет около 10 тысяч детей и с целью обеспечения их всех местами из городского бюджета выделили около 6 млн рублей.

- Мы посмотрели все возможности, все ресурсы и приняли решение перепрофилировать два кабинета иностранных языков под большую мастерскую, которая отвечает всем требованиям. А бывшие мастерские станут после ремонта кабинетами для начальной школы,- рассказала Надежда Онищенко, директор школы №74.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, в условиях нехватки классов и мест в школах программа перепрофилирования классов будет продолжаться. Это, с одной стороны, увеличение площадей, с другой стороны, - техническое перевооружение учебного пространства, когда делается косметический ремонт помещений, устанавливается новая мебель и оборудование.

Для подготовки школ к новому учебному году в общем выделено более 143 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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