2019-08-01T13:44:06+03:00
Происшествия

Видео: полицейские по горячим следам задержали грабителя в Удмуртии

Второй злоумышленник убежал с места преступления
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Полицейские из Удмуртии в ходе погони задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Как рассказала продавец магазина, днем пришли двое мужчин в масках и похитили из кассы деньги. Один из злоумышленников убежал с места преступления, а второй скрылся на машине. В ходе погони полицейским удалось задержать мужчину. Хотя он сопротивлялся и продолжал ехать на высокой скорости. Сотрудникам пришлось применить оружие. Задержанным оказался 41-летний неработающий ранее судимый житель села Вавож. Также в отдел полиции были доставлены еще двое пассажиров, - сообщает ведомство.

Мужчина пояснил, что выкинул маску и деньги недалеко от магазина. Возбуждено уголовное дело.

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Задержание грабителей со стрельбой в Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по республике

ИСТОЧНИК KP.RU

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