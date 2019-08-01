Видео: полицейские по горячим следам задержали грабителя в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-01T13:44:06+03:00

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Полицейские из Удмуртии в ходе погони задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Как рассказала продавец магазина, днем пришли двое мужчин в масках и похитили из кассы деньги. Один из злоумышленников убежал с места преступления, а второй скрылся на машине. В ходе погони полицейским удалось задержать мужчину. Хотя он сопротивлялся и продолжал ехать на высокой скорости. Сотрудникам пришлось применить оружие. Задержанным оказался 41-летний неработающий ранее судимый житель села Вавож. Также в отдел полиции были доставлены еще двое пассажиров, - сообщает ведомство.

Мужчина пояснил, что выкинул маску и деньги недалеко от магазина. Возбуждено уголовное дело.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/723442" frameborder="0"></iframe> Задержание грабителей со стрельбой в Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по республике

ИСТОЧНИК KP.RU