В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии погиб мужчина
В Удмуртии на 10 километре автодороги «Игра - Орловское» Сюмсинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 52-летний водитель «ВАЗ-2121» управляя машиной, был пьян. В связи с этим он не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.
В результате водитель и пассажир машины – 74-летняя женщина получили травмы. Еще один пассажир - 52-летний мужчина скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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