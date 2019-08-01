В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-01T13:47:52+03:00

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В Удмуртии на 10 километре автодороги «Игра - Орловское» Сюмсинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 52-летний водитель «ВАЗ-2121» управляя машиной, был пьян. В связи с этим он не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате водитель и пассажир машины – 74-летняя женщина получили травмы. Еще один пассажир - 52-летний мужчина скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU