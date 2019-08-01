2019-08-01T13:49:21+03:00
Общество

Специалисты откачивают воду в проблемных местах Ижевска

После окончания ливня продолжатся работы по обустройству ливневок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске из-за ливней вода скапливается на дорогах, специалисты подрядной организации начали откачивать воду в проблемных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На данный момент уже выполнено устройство дополнительного дождеприемника на перекрестке улиц Удмуртская - Краева, а также водоотводного лотка на перекрестке улиц Ленина - Пушкинская. На улице Кирова также проведены необходимые работы, - сообщает пресс-служба.

При необходимости дорожники будут расчищать ливневки и откачивать воду. После того, как ливень прекратится, работы по устройству водоотводных лотков продолжится. Такая установка запланирована на перекрестках улиц 10 лет Октября - Удмуртская, Ленина - Коммунаров, Пастухова - пер. Революционный, по Шабердинскому тракту в районе остановки «Малиновая гора», на ул. Новоажимова и ул. Гагарина.

Все работы планируют завершить к 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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