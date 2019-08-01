Специалисты откачивают воду в проблемных местах Ижевска
В Ижевске из-за ливней вода скапливается на дорогах, специалисты подрядной организации начали откачивать воду в проблемных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На данный момент уже выполнено устройство дополнительного дождеприемника на перекрестке улиц Удмуртская - Краева, а также водоотводного лотка на перекрестке улиц Ленина - Пушкинская. На улице Кирова также проведены необходимые работы, - сообщает пресс-служба.
При необходимости дорожники будут расчищать ливневки и откачивать воду. После того, как ливень прекратится, работы по устройству водоотводных лотков продолжится. Такая установка запланирована на перекрестках улиц 10 лет Октября - Удмуртская, Ленина - Коммунаров, Пастухова - пер. Революционный, по Шабердинскому тракту в районе остановки «Малиновая гора», на ул. Новоажимова и ул. Гагарина.
Все работы планируют завершить к 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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