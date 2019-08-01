На сайте ГИБДД появилась информация о расположении всех камер на территории Удмуртии
На сайте Госавтоинспекции России появилась карта, где указано расположение всех камер на территории Удмуртии. Карта находится в свободном доступе, поэтому любой желающий сможет зайти на сайт и узнать, где есть камеры. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.
Карту разработали по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автодорог и обеспечения безопасности.
Мы собрали все камеры, которые есть в Удмуртии и Ижевске:
Фото: яндекс карты
Фото: яндекс карты
Фото: яндекс карты
Фото: яндекс карты
Фото: яндекс карты
Фото: яндекс карты
При этом сайт с картой работает в тестовом режиме и ежедневно обновляется.
Кстати, расположение камер можно посмотреть в любом регионе для этого необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект России, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП.
- Дорожники откачивают воду и расчищают ливневки в проблемных местах города.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»