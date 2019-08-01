2019-08-01T13:48:37+03:00
Общество

На сайте ГИБДД появилась информация о расположении всех камер на территории Удмуртии

Карта с камерами размещена в свободном доступе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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На сайте Госавтоинспекции России появилась карта, где указано расположение всех камер на территории Удмуртии. Карта находится в свободном доступе, поэтому любой желающий сможет зайти на сайт и узнать, где есть камеры. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

Карту разработали по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автодорог и обеспечения безопасности.

Мы собрали все камеры, которые есть в Удмуртии и Ижевске:

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

При этом сайт с картой работает в тестовом режиме и ежедневно обновляется.

Кстати, расположение камер можно посмотреть в любом регионе для этого необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект России, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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