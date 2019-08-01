Застройки в районе «Ипподром» Ижевска не будет
Минстрой Удмуртии не утвердил проект комплексной застройки в районе улиц Бабушкина, Халтурина, Ухтомского в Ижевске. Об этом написал министр ведомство Дмитрий Сурнин.
- Замечания 140 человек были проигнорированы, далее соцобъекты расположены далеко от центра нагрузки и находятся на участках, выкупить которые для города будет проблематично. Еще одной причиной отказа являются дороги. Без всякого обоснования проектировщик расширяет красные линии дороги за счет территории большого МКД и санатория «Энергетик». Изъять такую землю под дорогу будет для города, практически, невозможно. Также планировщики поместили сквер на месте индивидуальных жилых домов. «Это означает, что сквер этот не появится никогда, а жилые дома будут обстроены со всех сторон многоквартирными»,— написал министр на своей странице в фейсбук.
Министр взял эти процессы под особый контроль. В итоге в данном случае ППТ будет разрабатываться силами города с учетом интересов и Города и Республики.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На сайте ГИБДД появилась информация о расположении всех камер на территории Удмуртии.
- Дорожники откачивают воду и расчищают ливневки в проблемных местах города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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