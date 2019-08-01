Психанул: Житель Ижевска сломал дорожную камеру в Татарстане
Практически любой водитель скажет, что в Татарстан без антирадара лучше не ездить, ведь на каждом углу поджидает дорожная камера.
Традиционно, после поездки в соседнюю республику, приходят «письма счастья». Судя по всему, одному жителю Ижевска это порядком надоело.
- В июле уроженец города Ижевск умышлено нанес повреждения фоторадарному комплексу, после чего погрузил его в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, - сообщает ГИБДД по республике Татарстан.
Вот только ему не удалось далеко убежать. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Максимальное наказание – лишение свободы до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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