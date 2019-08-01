Жителя Удмуртии обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-01T16:45:03+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Обвиняемый раньше состоял в браке с женой потерпевшего. После того, как мужчина заключил брак с его бывшей женой, обвиняемый стал испытывать к нему неприязнь. Так, 1 декабря 2018 года обвиняемый приехал к садовому домику, где была пара. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый укусил потерпевшего за щеку. Затем он стал душить потерпевшего и пытался ударить топором. Но женщина успела выхватить топор. После этого обвиняемый испортил кузов припаркованной у дома машины, - сообщает ведомство.

В результате обвиняемый причинил ущерб в размере 87 тысяч рублей. С учетом собранных доказательств уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU