Жителя Удмуртии обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Обвиняемый раньше состоял в браке с женой потерпевшего. После того, как мужчина заключил брак с его бывшей женой, обвиняемый стал испытывать к нему неприязнь. Так, 1 декабря 2018 года обвиняемый приехал к садовому домику, где была пара. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый укусил потерпевшего за щеку. Затем он стал душить потерпевшего и пытался ударить топором. Но женщина успела выхватить топор. После этого обвиняемый испортил кузов припаркованной у дома машины, - сообщает ведомство.
В результате обвиняемый причинил ущерб в размере 87 тысяч рублей. С учетом собранных доказательств уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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