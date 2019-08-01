Молодые учителя в Удмуртии начнут получать единовременные выплаты уже в сентябре

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-01T17:15:27+03:00

Деньги получат учителя, которые устроились на работу с 1 августа 2018 года

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В Удмуртии единовременные выплаты молодым учителям начнут выплачивать уже в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

- С сентября текущего года выпускникам, имеющим педобразование и поступившим на работу на должности педработников в городские школы с 1 августа 2018 года, будут выплачиваться единовременные денежные выплаты. Ранее единовременные денежные выплаты назначались молодым специалистам, принятым на работу в образовательные организации в сельской местности, - сообщает ведомство.

Сумма выплат составляет: за первый год – 40 тысяч рублей, за второй год – 60 тысяч рублей, за третий год – 80 тысяч рублей.

Такая мера социальной поддержки для молодых учителей позволит привлечь молодежь в школы Удмуртии. Подробную консультацию можно получить в отделе правовой, кадровой и мобилизационной работы Министерства образования и науки Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU