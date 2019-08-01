Уберут ли островки безопасности на улице Удмуртская в Ижевске
1 августа на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) прошла программа «Прямая линия с ГИБДД» в гостях главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов и зам.начальника УГИБДД МВД по Удмуртии Роман Усатов.
Когда вырастет штраф за непропуск скорой и уберут ли островки безопасности на Удмуртской?
Отвечаем на вопросы жителей города, а также обсуждаем, уберут ли островок безопасности на улице Удмуртская и повысят ли штраф за непропуск скорой помощи.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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