2019-08-01T17:35:20+03:00
Общество

Уберут ли островки безопасности на улице Удмуртская в Ижевске

А также вырастет ли штраф за непропуск скорой помощи?
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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1 августа на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) прошла программа «Прямая линия с ГИБДД» в гостях главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов и зам.начальника УГИБДД МВД по Удмуртии Роман Усатов.

Когда вырастет штраф за непропуск скорой и уберут ли островки безопасности на Удмуртской?

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Отвечаем на вопросы жителей города, а также обсуждаем, уберут ли островок безопасности на улице Удмуртская и повысят ли штраф за непропуск скорой помощи.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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- Внимание! В ночь на 2 августа ожидается усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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