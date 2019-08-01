В ночь на 2 августа местами по республике и в Ижевске ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-01T16:01:04+03:00

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В Ижевске и местами по республике в ночь на 2 августа ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. 2 августа, в пятницу, температура днем +14…+16 градусов, ночью +8…+10 градусов, продолжительные дожди.

В субботу, 3 августа, небольшие кратковременные дожди, температура днем +12…+14 градусов, ночью +9…+11 градусов, ветер западный, 7-12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU