В ночь на 2 августа местами по республике и в Ижевске ожидается усиление ветра
В Ижевске и местами по республике в ночь на 2 августа ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. 2 августа, в пятницу, температура днем +14…+16 градусов, ночью +8…+10 градусов, продолжительные дожди.
В субботу, 3 августа, небольшие кратковременные дожди, температура днем +12…+14 градусов, ночью +9…+11 градусов, ветер западный, 7-12 м/с.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Какой будет погода в Ижевске в августе 2019 года?
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Психанул: Житель Ижевска сломал дорожную камеру в Татарстане.
- Минстрой Удмуртии не утвердил проект комплексной застройки в районе "Ипподром".
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»